شكرا لمتابعة خبر عن براءة اختراع لفريق طبي سعودي لجهاز مبتكر في صناعة الجسيمات النانوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح فريق طبي سعودي بقيادة نخبة من العلماء في تسجيل براءة اختراع لجهاز متقدم في مجال صناعة الجسيمات النانوية باستخدام الموجات فوق الصوتية.

ويضم الفريق البحثي المتميز كلاً من الدكتور أحمد كبره، والدكتور سعد الغامدي، والدكتور سعيد كبره، والدكتورة هبه كبره، والدكتورة أروى فلمبان، والدكتور أحمد الشريف، والدكتور فايز باحويرث.

ويؤكد نجاح الفريق الكبير مدى التطور الذي يشهده القطاع الصحي في المملكة، حيث أصبح نموذجًا للريادة والابتكار في تقديم الخدمات الطبية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.