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حتى 8 صباحًا.. ضباب خفيف على أجزاء من منطقة مكة المكرمة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

حتى 8 صباحًا.. ضباب خفيف على أجزاء من منطقة مكة المكرمة

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الأربعاء.
وتبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا على بني يزيد وميسان والشفا والهدا والطائف.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

أقل درجات الحرارة

سجلت طريف والقريات أقل درجات الحرارة في المملكة اليوم الثلاثاء، وحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس، فقد سجلتا درجتين مئوية.
وفي المرتبة الثانية جاءت عرعر بـ 3 درجات، ثم سكاكا وتبوك وسجلتا 4 مئوية.
وأخيرًا جاءت حائل ورفحاء، وسجلت كل منهما 6 درجات مئوية.

أمطار خفيفة

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار خفيفة مساء اليوم الثلاثاء تمتد إلى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، على أجزاء من 5 مناطق.
ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

أماكن هطول الأمطار

المنطقة الشرقية: الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا.
مكة المكرمة: الخرمة والموية وتربة ورنية الشفا والهدا والكامل ورهاط ومدركة والعرضيات.
المدينة المنورة: العلا.
حائل: الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق وبقعاء.
الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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