شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 صباحًا.. ضباب خفيف على أجزاء من منطقة مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الأربعاء.
وتبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا على بني يزيد وميسان والشفا والهدا والطائف.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
وفي المرتبة الثانية جاءت عرعر بـ 3 درجات، ثم سكاكا وتبوك وسجلتا 4 مئوية.
وأخيرًا جاءت حائل ورفحاء، وسجلت كل منهما 6 درجات مئوية.
ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
مكة المكرمة: الخرمة والموية وتربة ورنية الشفا والهدا والكامل ورهاط ومدركة والعرضيات.
المدينة المنورة: العلا.
حائل: الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق وبقعاء.
الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
وتبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا على بني يزيد وميسان والشفا والهدا والطائف.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
أقل درجات الحرارةسجلت طريف والقريات أقل درجات الحرارة في المملكة اليوم الثلاثاء، وحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس، فقد سجلتا درجتين مئوية.
وفي المرتبة الثانية جاءت عرعر بـ 3 درجات، ثم سكاكا وتبوك وسجلتا 4 مئوية.
وأخيرًا جاءت حائل ورفحاء، وسجلت كل منهما 6 درجات مئوية.
أمطار خفيفةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار خفيفة مساء اليوم الثلاثاء تمتد إلى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، على أجزاء من 5 مناطق.
ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
أماكن هطول الأمطارالمنطقة الشرقية: الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا.
مكة المكرمة: الخرمة والموية وتربة ورنية الشفا والهدا والكامل ورهاط ومدركة والعرضيات.
المدينة المنورة: العلا.
حائل: الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق وبقعاء.
الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.