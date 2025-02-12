شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 صباحًا.. ضباب خفيف على أجزاء من منطقة مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الأربعاء.

وتبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا على بني يزيد وميسان والشفا والهدا والطائف.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. أقل درجات الحرارة سجلت طريف والقريات أقل درجات الحرارة في المملكة اليوم الثلاثاء، وحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس ، فقد سجلتا درجتين مئوية .

وفي المرتبة الثانية جاءت عرعر بـ 3 درجات، ثم سكاكا وتبوك وسجلتا 4 مئوية .

وأخيرًا جاءت حائل ورفحاء، وسجلت كل منهما 6 درجات مئوية . أمطار خفيفة نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار خفيفة مساء اليوم الثلاثاء تمتد إلى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، على أجزاء من 5 مناطق .

ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية . أماكن هطول الأمطار المنطقة الشرقية: الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا .



مكة المكرمة: الخرمة والموية وتربة ورنية الشفا والهدا والكامل ورهاط ومدركة والعرضيات .

المدينة المنورة: العلا .

حائل: الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق وبقعاء .

الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن .