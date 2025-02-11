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هطول أمطار على عدة مناطق من المملكة والكويت الليلة

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هطول أمطار على عدة مناطق من المملكة والكويت الليلة

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الرياض - علي القحطاني - توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار، بإذن الله، من ليلة الأربعاء 13 شعبان وحتى ظهر الخميس 14 شعبان.

وأشار إلى أن أجزاء متفرقة من مناطق القصيم، الشرقية، الصمان، الرياض، الكويت، مكة وجنوبها، وشرق المدينة وجنوب حائل ستتأثر بهطول الأمطار.

ومن المتوقع أن تتراوح شدة الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة، مصحوبة برياح نشطة، ويُشار إلى هذه الحالة الجوية بـ الحالة الممطرة الثامنة 1446هـ.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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