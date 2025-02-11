شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار على عدة مناطق من المملكة والكويت الليلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار، بإذن الله، من ليلة الأربعاء 13 شعبان وحتى ظهر الخميس 14 شعبان.

وأشار إلى أن أجزاء متفرقة من مناطق القصيم، الشرقية، الصمان، الرياض، الكويت، مكة وجنوبها، وشرق المدينة وجنوب حائل ستتأثر بهطول الأمطار.

ومن المتوقع أن تتراوح شدة الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة، مصحوبة برياح نشطة، ويُشار إلى هذه الحالة الجوية بـ الحالة الممطرة الثامنة 1446هـ.