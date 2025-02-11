شكرا لمتابعة خبر عن تنظيم الإعلام تستدعي طبيبين لترويجهما لمنتج غير مرخص عبر برنامج إذاعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أفادت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بأنه تم استدعاء طبيبين أحدهما مقدم برنامج إذاعي بسبب الترويج لمنتج غير مرخص.

وأوضحت الهيئة أنه تلقت بلاغا من وزارة الصحة، والمتضمن قيام طبيبين بالترويج لمنتج طبي مخالف في برنامج بودكاست بإحدى الإذاعات المرخصة، مضيفة أن الوزارة أكدت أن هذا المنتج ليس مسجلاً في هيئة الغذاء والدواء، ولا يوجد دليل علمي على ما ذكراه الطبيبان من إدعاءات حول فوائده المزعومة، كما أن المنتج لا يحمل إذنا بالتسويق.

وأضافت أنه تم بناءً على ذلك استدعاء الهيئة العامة لتنظيم الإعلام الطبيبين، مقدم وضيف البرنامج، وذلك لما تضمنه حديثهما من تسويق يتنافى مع أخلاقيات المهنة ولا يتسق مع الأنظمة الإعلامية والصحية الواجب اتباعها والتقيد بها.

وأكدت أنها استدعت أيضا مسئول الإذاعة التي بثت البرنامج، لعدم التزامها بما نصت عليه اللوائح والأنظمة بعدم الترويج للمنتجات غير المرخصة من قبل الجهات المختصة بالمملكة. وسيتم إكمال الإجراءات النظامية تجاه المخالفين.