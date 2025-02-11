شكرا لمتابعة خبر عن الموافقة على توقيع مشروع اتفاقية بين المملكة وصربيا لتجنب الازدواج الضريبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم على تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية صربيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري لنقل الركاب في خليج العقبة بين الهيئة العامة للنقل في المملكة ووزارة النقل في مصر.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم.