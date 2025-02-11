شكرا لمتابعة خبر عن سيدة سورية: كنت عاجزة وفريق طبي سعودي أعاد لي البسمة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن فريق طبي من المملكة من إنهاء معاناة سيدة سورية كانت تعاني من مشكلة في مفصل قدميها خلال تواجدها بدمشق بسوريا.

وذكرت شيرين الكنديسية : “وصلت لمرحلة شبه عاجزة وبفضل الله ثم جهود الفريق الطبي السعودي استطعت المشي”.

وأضافت أن مشكلتها بدأت تتفاقم وعندما وصل الفريق الطبي السعودي إلى سوريا تقدمت للمستشفى وتم قبول حالتها ضمن الحالات التي سيعالجها الفريق.

ولفتت إلى أن الفريق الطبي تمكن من مساعدتها، مشيرة إلى أنها راضية على النتائج.