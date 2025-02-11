شكرا لمتابعة خبر عن توقعات الطقس لشهر فبراير تتوافق مع النشرة الموسمية: نجاح جديد للمعايير العلمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن خبير الأرصاد الجوية، عبد الله العصيمي، أن توقعات نماذج الطقس للحالة الجوية القادمة تتوافق مع النشرة الموسمية لشهر فبراير، مما يعكس دقة هذه النشرات المبنية على أسس علمية صحيحة.

وأشار العصيمي إلى أن هذه الحالة الجوية تُصنَّف كحالة عدم استقرار، ناتجة عن نشاط التيار النفاث وتفاعل الرطوبة، دون وجود انكسار علوي شديد أو فوارق حرارية كبيرة.

وأضاف أن التوقعات الموسمية لعدة أشهر هي من اختصاص علم المناخ، الذي يعتمد على معطيات وعناصر مختلفة عن علم الطقس، الذي يركز على دراسة حالة الأجواء لفترات زمنية قصيرة.

وأعرب العصيمي عن أمله في أن تكون الظروف الجوية الفعلية أفضل من المتوقع، مؤكدًا أن الأمر بيد الله.