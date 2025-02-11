شكرا لمتابعة خبر عن الوزراء يوافق على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم.

وشهدت الجلسة الموافقة على تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأرميني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية جمهورية أرمينيا، والتوقيع عليه.

كما شهدت الجلسة الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي التركي في مجال عمل البنوك المركزية.