شكرا لمتابعة خبر عن حاكم تتارستان يصل إلى جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل حاكم جمهورية تتارستان، رئيس مجموعة الرؤية الإستراتيجية لروسيا الاتحادية والعالم الإسلامي، رستم مينيخانوف إلى جدة مساء اليوم، لأداء مناسك العمرة، وحضور أعمال الدورة الـ 13 لمؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، ومدير شرطة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.