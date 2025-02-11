شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض توقّع مذكرة تفاهم لإنشاء وتطوير مراكز البيانات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وقّعت أمانة منطقة الرياض مذكرة تفاهم مع شركة محور البيانات الرابعة لتقنية المعلومات، بهدف إنشاء وتشغيل وتطوير مشاريع مراكز البيانات في مواقع استراتيجية داخل العاصمة، وذلك برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الأمانة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين البنية التحتية الرقمية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الإلكترونية.

وستمكّن هذه المذكرة من تطوير مراكز بيانات حديثة توفر بيئة آمنة ومتقدمة لتخزين ومعالجة البيانات، ما يسهم في دعم الابتكار وتحسين كفاءة العمليات الرقمية في مختلف القطاعات.

وأكدت الأمانة أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الرياض كواحدة من المدن الذكية الرائدة عالميًا، من خلال توفير بنية تحتية متطورة تدعم التقنيات الحديثة وتحفّز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا.