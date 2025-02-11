شكرا لمتابعة خبر عن دموع الوداع: معتمر روسي ينهار بالبكاء لحظة مغادرته مكة المكرمة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر معتمر روسي خلال مقطع مرئي وقد انهار بالبكاء خلال لحظات مغادرته المدينة المقدسة بعد انتهائه من أداء مناسك العمرة.

وجاء المعتمر الروسي خلال المقطع، وهو في حالة من الحزن الشديد لمغادرته مكة، وعدم معرفته إذا كام سيقدر له العودة مرة أخرى أم لا، ليحاول الأشخاص من حوله مواساته.

ويبلغ عدد المسلمين في روسيا حوالي 28 مليون نسمة، وتشهد إقبالاً متزايداً على أداء مناسك الحج والعمرة، ففي العام الماضي، استقبلت المملكة أكثر من 28 ألف معتمر روسي، مما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتسهيل وصول المسلمين من روسيا إلى الحرمين الشريفين .

وأطلقت المملكة عدة مبادرات لتسهيل وصول المعتمرين الروس، مثل إصدار التأشيرات خلال أقل من 24 ساعة وتمديد مدة تأشيرة العمرة إلى 90 يوماً.

كما تم إطلاق منصة “نسك” التي تقدم أكثر من 120 خدمة متنوعة بتسع لغات، بما في ذلك الروسية، لضمان تجربة روحانية سلسة للمعتمرين .