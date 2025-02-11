شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل، في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض، اليوم، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته التاسعة.

وتفضل سمو ولي العهد بتسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته التاسعة، والمكرمين من النادي والرعاة، وهي كالتالي :

الفائزون بالمراكز الأولى بجوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل:

الفائز ببيرق الموحد في الوضح: عبدالله بن عامر النهدي.

الفائز ببيرق الموحد في الصفر: دبوس بن مبارك الدبوس، تسلمها نيابة عنه عبدالله بن دبوس الدبوس من دولة الكويت.

الفائز ببيرق الموحد في الشعل: حامد بن سعود العتيبي.

الفائز ببيرق الموحد في المجاهيم: براك بن ناصر الدوسري.

الفائز بسيف الملك في الحمر: عبدالمحسن بن صالح الراجحي، تسلمها نيابة عنه نايف بن عبدالمحسن الراجحي.

الفائز بسيف الملك في الوضح: موسى بن محمد الموسى.

الفائز بسيف الملك في الصفر: أحمد بن قعيد المطيري.

الفائز بسيف الملك في الشعل: مشعل بن مطلق العتيبي.

الفائز بسيف الملك في المجاهيم: سيف بن سعد الرسام.

الفائز بسيف الملك في الشقح: موسى بن عبدالعزيز الموسى تسلمها نيابة عنه عبدالعزيز بن موسى الموسى.

الفائز بشلفا ولي العهد في الوضح: فهد بن فهاد السعدي.

الفائز بشلفا ولي العهد في الصفر: مشعل بن عطشان الحمراني.

الفائز بشلفا ولي العهد في الشعل: ثامر بن فهد السهلي من دولة الكويت.

الفائز بشلفا ولي العهد في الشقح: مشبب بن فياض الدوسري.

الفائز بشلفا ولي العهد في المجاهيم: فرج بن هادي المري، تسلمها نيابة عنه فهيد بن فرج الغفران من دولة قطر.

الفائزون في فئة الفحل المنتج :

الأول في الشعل: نواف بن محمد الشمري.

الأول في الوضح: عبدالله بن دلمخ السبيعي.

الأول في المجاهيم: جابر بن حمد المري من دولة الكويت.

الأول في الحمر: علي بن مشهور القحطاني.

المكرمون من النادي :

فنجان الورد: جابر بن جزاع الحسيني.

جائزة أفضل إعلام منقية: يعقوب بن خالد بوشهري من دولة الكويت.

جائزة أفضل إعلام منقية: يزيد بن محمد المطيري.

جائزة رئيس لجان التحكيم: خالد بن سعود بن حثلين.

جائزة الشداد: إبراهيم بن عبدالله المهيدب.

رعاة المهرجان :

الراعي الإستراتيجي (البنك الأهلي) تسلمها الرئيس التنفيذي طارق بن عبدالرحمن السدحان.

راعي المهرجان (شركة الاتصالات السعودية) تسلمها الرئيس التنفيذي عليان بن محمد الوتيد.

وفي ختام الحفل تسلم سمو ولي العهد هدية تذكارية بهذه المناسبة من رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فهد بن فلاح بن حثلين.