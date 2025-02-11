توجهات المستقبل يناقش الابتكار والاستدامة والتصنيفات الدولية

شهد اليوم الأول، من منتدى «توجهات المستقبل: الجامعات والتنمية المستدامة» الذي تنظمه جامعة الملك خالد، انعقاد برنامج الطاولة المستديرة، الذي جمع نخبة من ممثلي الجامعات المحلية والعربية، واتحاد الجامعات العربية، ومنظمة QS، وممثلي تصنيف التايمز للجامعات العالمية، والمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، بهدف تعزيز الشراكات الأكاديمية والإستراتيجية وتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي، والتصنيفات الدولية، والاستدامة، ودور الجامعات في التنمية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن فعاليات المنتدى، الذي تستضيفه جامعة الملك خالد بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء من مختلف الجامعات العربية، بهدف استكشاف أدوار الجامعات في التنمية المستدامة وتعزيز شراكاتها مع القطاعات المختلفة، انطلاقًا من ركائز المنتدى الثلاث: الإنسان، الأرض، والاقتصاد.

وركّزت النقاشات على محاور رئيسة، من أبرزها دور الجامعات في تنمية الابتكار وريادة الأعمال، وأثر الشراكات الجامعية على تنمية المجتمعات، واستدامة المدن، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والاحتياجات الاقتصادية.

كما تناول المشاركون سبل تحسين مواقع الجامعات في التصنيفات الدولية مثل QS وTHE، ودور الصناعة والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدين أهمية المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.

وخرج المشاركون في الاجتماعات بالعديد من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز مكانة الجامعات في الاقتصاد المعرفي، ودعم الابتكار، وتحقيق الاستدامة في المجتمعات، وتعزيز تنافسية الجامعات في التصنيفات الدولية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.