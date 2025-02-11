ويأتي هذا البرنامج ضمن فعاليات المنتدى، الذي تستضيفه جامعة الملك خالد بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء من مختلف الجامعات العربية، بهدف استكشاف أدوار الجامعات في التنمية المستدامة وتعزيز شراكاتها مع القطاعات المختلفة، انطلاقًا من ركائز المنتدى الثلاث: الإنسان، الأرض، والاقتصاد.
وركّزت النقاشات على محاور رئيسة، من أبرزها دور الجامعات في تنمية الابتكار وريادة الأعمال، وأثر الشراكات الجامعية على تنمية المجتمعات، واستدامة المدن، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والاحتياجات الاقتصادية.
كما تناول المشاركون سبل تحسين مواقع الجامعات في التصنيفات الدولية مثل QS وTHE، ودور الصناعة والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدين أهمية المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.
وخرج المشاركون في الاجتماعات بالعديد من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز مكانة الجامعات في الاقتصاد المعرفي، ودعم الابتكار، وتحقيق الاستدامة في المجتمعات، وتعزيز تنافسية الجامعات في التصنيفات الدولية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر توجهات المستقبل يناقش الابتكار والاستدامة والتصنيفات الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.