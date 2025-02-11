40 مشروعا ابتكاريا بالمعرض السعودي للاختراع

دشن نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب رئيس لجنة النواب، الدكتور عادل بن حمد الزنيدي، المعرض السعودي للاختراع والابتكار 2025 في نسخته الثانية، بتنظيم الكلية التقنية التطبيقية للبنين بالرياض، وبإشراف الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة، وبدعم من صندوق المتدربين الرئيس، وبحضور مدير عام التدريب التقني بمنطقة الرياض، المهندس بدر العبدالواحد، ومدير عام الأنشطة، المهندس عبدالله الدحيلان، وعميد الكلية المهندس، فراس الرشيدي.

وأطلع نائب المحافظ على أركان المعرض الذي يضم أكثر من 40 مشروعًا ابتكاريًا، منها: نظام الذكي لتصنيف البلاغات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والكرسي المتحرك الذكي، والعناية الطبية الرقمية، وذخيرة طويق، ونظام لتشخيص سرطان الثدي، وكاشف أضرار السيارات، وفاصل الأكياس السريع، وروبوت الاستكشاف الذكي، وكوب المكفوفين، والقفاز اللاسلكي المستدام، ولوحة المفاتيح الافتراضية بتقنية الذكاء الاصطناعي، والروبوت المترجم للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ونظام التنبيه الذكي لرصد سلوكيات المرضى، وكرات السيل، وغرفة مراقبة الشبكات، وطائرة التوصيل المرن، والمراقبة الذكية وتحليل البيانات، ونظام لإنتاج الهيدروجين من البحر، والإنذار المبكر للسيول، وغيرها من المشروعات التي اخترعها وابتكرها شباب وفتيات دوت الخليج، حيث تم فرزها من أصل 400 مشروع للوصول إلى التصفيات النهائية للمسابقة.

ويقوم بتحكيمها 10 خبراء في مختلف المجالات، كما أطلع على ركن شريك النجاح الراعي الابتكاري معهد الابتكار السعودي، وركن نسيج ومصرف الراجحي، فيها ألتقى بعدد من المتدربين والمتدربات الفائزات في المسابقات الدولية، كنماذج مشرفة ومحفزة حققوا جوائز عالمية باسم دوت الخليج.

وأكد مدير عام الأنشطة، المهندس عبدالله بن إبراهيم الدحيلان، أنه سوف تطبق المعايير العالمية في المسابقات العالمية للاختراع في عملية تحكيم المشروعات، حيث تم التحقق من شروط المسابقة، والتي منها أن تحمل المشاركة فكرة إبداعية جديدة يمكن تطبيقها أو تطوير لفكرة موجودة، وأن تكون صديقة للبيئة وذات جدوى اقتصادية، وتمثل جهدًا شخصيًا للفريق المشارك.

وأضاف الدحيلان أن المسابقة تتكون من 11 مجالاً تقنيًا في الاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة والصحة والصناعة وملوثات البيئة، وطرق الحماية والمناخ والطقس والكوارث الطبيعية والزراعة والمياه والسلامة والغذاء والنقل، وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيتنافس المشاركون على 15 جائزة موزعة بالتساوي بين ذهبية وفضية وبرونزية، بالإضافة إلى جوائز خاصة من الشركات، وجوائز كبرى للفائزين، على أن تكون الأولوية لترشيح الفائزين والفائزات للمشاركات الخارجية والدولية لتمثيل المملكة العربية السعودية.

فيما دعا عميد الكلية التقنية التطبيقية للبنين بالرياض، المهندس فراس بن إبراهيم الرشيدي، المتخصصين والمهتمين والمتدربين والمتدربات من المنشآت التدريبية وطلاب وطالبات الجامعات والمدارس لزيارة المعرض، والذي يستمر إلى مساء الأربعاء 12 فبراير بمقر الكلية على طريق ديراب، للتعرف على المشروعات الابتكارية، والمشاركة في الدورات المصاحبة وورش العمل والحوار، وهي: تحقيق مقصد الابتكار التقني، وكيف نسرع الابتكار التقني في المملكة، ومنهجية التفكير التصميمي في الابتكار التقني، وأهمية الربط بين الجانب الإنساني والتقني في الابتكارات، بالإضافة إلى ورشة عمل خاصة للمشاركين بعنوان الفكرة من النشأة إلى السوق.