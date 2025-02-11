كسر في خط مياه رئيسي بالأحساء

أكد القطاع الشرقي في شركة المياه الوطنية لـ« دوت الخليج » أمس، وجود كسر في أحد خطوط المياه بمحافظة الأحساء، موضحًا أن الشركة، تلقت بلاغًا بوجود كسر في أحد الخطوط الرئيسية بقطر (1200) ملم، والمغذية لأحياء العيون والعمران والقرى المحيطة بها. أبان القطاع، أن الفرق الهندسية والفنية فعلت خطط الطوارئ، بتأمين الموقع بوسائل السلامة، وعزل التسرب وفق الإجراءات في هذه الاحداث، وبدء أعمال الإصلاح، كما تم تشغيل مصادر المياه الاحتياطية، وإيصال طلبات الصهاريج للعملاء في المواقع المتأثرة في حال الحاجة، مؤكدًا إصلاح الكسر، وإعادة ضخ المياه تدريجيًا للعملاء في المواقع المتضررة.



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