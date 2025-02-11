ويهدف الملتقى إلى تعزيز تبادل الخبرات وتنمية المهارات القيادية، بما يسهم في تطوير بيئة التدريب التقني والمهني، وتمكين القيادات من مواكبة التحديات والمتغيرات في القطاع.
ويتضمن الملتقى مجموعة من ورش العمل المتخصصة التي يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين، ويعد الملتقى منصةً محوريةً لتعزيز التطوير القيادي في المنشآت التدريبية، حيث يوفر بيئة مثالية للحوار وتبادل التجارب بين القيادات التدريبية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق أعلى معايير الجودة في التدريب التقني والمهني.
كانت هذه تفاصيل خبر الكلية الرقمية للبنات تستضيف ملتقى المنشآت التدريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.