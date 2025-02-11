الكلية الرقمية للبنات تستضيف ملتقى المنشآت التدريبية

تستضيف الكلية الرقمية للبنات بالرياض، خلال الفترة 12-13 فبراير 2025م، الملتقى السنوي لقيادات المنشآت التدريبية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والذي ينظمه قسم القيادات الإشرافية في الإدارة العامة لشؤون المدربين بالمؤسسة، برعاية وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، وبإشراف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز تبادل الخبرات وتنمية المهارات القيادية، بما يسهم في تطوير بيئة التدريب التقني والمهني، وتمكين القيادات من مواكبة التحديات والمتغيرات في القطاع.

ويتضمن الملتقى مجموعة من ورش العمل المتخصصة التي يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين، ويعد الملتقى منصةً محوريةً لتعزيز التطوير القيادي في المنشآت التدريبية، حيث يوفر بيئة مثالية للحوار وتبادل التجارب بين القيادات التدريبية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق أعلى معايير الجودة في التدريب التقني والمهني.