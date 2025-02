شكرا لقرائتكم خبر عن حتى ساعات الصباح.. أمطار خفيفة على أجزاء من 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار خفيفة مساء اليوم الثلاثاء تمتد إلى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، على أجزاء من 5 مناطق.

ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية. أماكن هطول الأمطار المنطقة الشرقية: الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا.

مكة المكرمة: الخرمة والموية وتربة ورنية الشفا والهدا والكامل ورهاط ومدركة والعرضيات.

المدينة المنورة: العلا.

حائل: الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق وبقعاء.

الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.

أمطار رعدية ورياح نشطة يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والرياض، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية كما.

لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء منها، وعلى أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.