اخبار السعوديه

الأمير فيصل بن سلمان يتسلم وثيقة بعثها الملك عبدالعزيز منذ مئة عام

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

  • الأمير فيصل بن سلمان يتسلم وثيقة بعثها الملك عبدالعزيز منذ مئة عام 1/2
  • الأمير فيصل بن سلمان يتسلم وثيقة بعثها الملك عبدالعزيز منذ مئة عام 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فيصل بن سلمان يتسلم وثيقة بعثها الملك عبدالعزيز منذ مئة عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، في مكتبه بالدارة, نادر أكرم؛ حفيد الصحفي والسياسي الهندي غلام رسول مهر، الذي قدم لسموه وثيقة تاريخية تعود إلى عام 1925، وهي خطاب أصلي وجهه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- إلى جده.
وقدم الأمير فيصل بن سلمان خلال تسلمه الوثيقة، شكره وتقديره لنادر أكرم على المبادرة التي تجسد اهتمامه بتوثيق التاريخ والمحافظة على الإرث الثقافي. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان يتسلم من حفيد العالم الصحفي غلام رسول مهر خطابًا أصليًا يعود لـ (100) عام بعثه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-This is a Twitter Status This is a Twitter Status— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) https://twitter.com/Darahfoundation/status/1889330676886851981?ref_src=twsrc%5Etfw

دارة الملك عبدالعزيز

وحث بهذه المناسبة كل من لديه مادة تاريخية على المساهمة في توثيقها وحفظها لدى دارة الملك عبدالعزيز، لما لذلك من دور مهم في إثراء الذاكرة الوطنية وتعزيز المعرفة بتاريخ المملكة العربية وتراثها العريق.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا