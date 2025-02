شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فيصل بن سلمان يتسلم وثيقة بعثها الملك عبدالعزيز منذ مئة عام والان نبدء بالتفاصيل

دارة الملك عبدالعزيز

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، في مكتبه بالدارة, نادر أكرم؛ حفيد الصحفي والسياسي الهندي غلام رسول مهر، الذي قدم لسموه وثيقة تاريخية تعود إلى عام 1925، وهي خطاب أصلي وجهه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- إلى جده.وقدم الأمير فيصل بن سلمان خلال تسلمه الوثيقة، شكره وتقديره لنادر أكرم على المبادرة التي تجسد اهتمامه بتوثيق التاريخ والمحافظة على الإرث الثقافي. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان يتسلم من حفيد العالم الصحفي غلام رسول مهر خطابًا أصليًا يعود لـ (100) عام بعثه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وحث بهذه المناسبة كل من لديه مادة تاريخية على المساهمة في توثيقها وحفظها لدى دارة الملك عبدالعزيز، لما لذلك من دور مهم في إثراء الذاكرة الوطنية وتعزيز المعرفة بتاريخ المملكة العربية السعودية وتراثها العريق.