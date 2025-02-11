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طقس السعودية.. هطول أمطار على منطقة القصيم

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الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم.
وشملت مدينة بريدة ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها، إضافة إلى تكوّن سحب ركامية على المنطقة مع إمكانية هطول أمطار في الساعات القادمة.

المركز الوطني للأرصاد

سبق ونبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة اليوم الثلاثاء على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء، على حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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