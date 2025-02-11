رفع مستوى الجاهزية والاستعداد المبكر لرمضان

أكد أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، الأمير سلمان بن سلطان، أهمية رفع مستوى الجاهزية والاستعداد المبكر من قبل الجهات ذات العلاقة؛ لضمان أقصى درجات الراحة والأمن والطمأنينة للمصلين، وتمكينهم من أداء صلواتهم بيسر وسهولة في المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، واطلع أمير منطقة المدينة المنورة، خلال الاجتماع، على استعدادات الجهات الحكومية لموسم رمضان، مشيدًا بالتكامل والتناغم بين مختلف الجهات، بما يجسد العناية الفائقة التي توليها القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما.

وأشار إلى أهمية التكامل بين جميع الجهات المعنية، وتضافر الجهود وتسخير كافة الإمكانات التي وفرتها الدولة -أيدها الله- لتحقيق التيسير والراحة لضيوف الرحمن خلال زيارتهم للمدينة المنورة.

كما افتتح الأمير سلمان بن سلطان، ملتقى مجالس الجمعيات الأهلية بالمملكة لعام 2025، الذي يستضيفه مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة، بمقر غرفة المدينة، بحضور عددٍ من المسؤولين والمتخصصين في القطاع غير الربحي.

واطلع أمير منطقة المدينة المنورة على المعرض المصاحب للملتقى، الذي اشتمل على مشاركاتٍ متنوعةٍ من الجمعيات والمؤسسات المانحة، واستمع إلى شرحٍ عن أبرز المشروعات والتجارب المتميزة في مجالات الابتكار والاستثمار الاجتماعي، والخدمات المشتركة، والتدريب والتمكين، ثم دشن «جائزة التميز في العمل الأهلي» للقطاع غير الربحي، إلى جانب إطلاق النسخة الثانية من «حاضنة جدارة للجمعيات الناشئة»، التي تهدف إلى دعم وتمكين الجمعيات في عامها الأول.