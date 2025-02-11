شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. تفاصيل مشاركة البحرية السعودية في تمرين "نسيم البحر 15" والان نبدء بالتفاصيل

تمرين نسيم البحر 15

الدمام - شريف احمد - وصلت سفن جلالة الملك التابعة للقوات البحرية الملكيه السعودية، المشاركه بمناورات التمرين البحري الثنائي المختلط «نسيم البحر 15» مدينة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية.تنطلق الأربعاء المقبل، فعاليات التمرين البحري الثنائي المختلط «نسيم البحر 15» بين القوات البحرية الملكية السعودية وقوات البحرية الباكستانية في بحر العرب، لتعزيز العلاقات والتعاون العسكري بين البحريتين في مجال التخطيط والتنفيذ والتقييم للحروب البحرية المختلفة، بمشاركة سفن جلالة الملك والطائرة العمودية وسفن البحرية الباكستانية والزوارق والغواصات والقوات الجوية الباكستانية.وأكد قائد التمرين اللواء البحري الركن صالح بن عبدالله العمري أن تمرين «نسيم البحر 15» يهدف إلى رفع الكفاءة القتالية لتنفيذ العمليات البحرية في مجال الحروب البحرية (السطحية، والجوية، وتحت السطحية، والحروب غير النظامية) وكذلك العمليات الإنسانية ورفع كفاءة المشاركين في تنفيذ عمليات الأمن البحري وحماية الممرات المائية وممارسة حق الزيارة والتفتيش.وأشار إلى أن الاستعدادات والتجهيزات للتمرين جرت بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين، مشيرًا إلى أن التمرين يهدف لتوحيد المفاهيم والعمل المشترك بين القوات البحرية للبلدين.واضاف قائد التمرين أن تمارين «نسيم البحر» تطورت منذ ٣ عقود وهي امتداد لسلسلة تمارين تقام كل عامين منذ عام 1993م بالتناوب بين البلدين، حيث انتقل من تنفيذ التدريبات الأساسية إلى التدريبات المتقدمة على المستوى العملياتي، بما في ذلك الرماية الحية بالصواريخ والأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وتدريبات حروب مكافحة الغواصات المتقدمة بأستخدام احدث منظومات التسليح والرصد والمراقبة.