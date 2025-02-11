شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تستعرض طائرة البحث والإنقاذ "صارم" بمؤتمر ليب 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعرض وزارة الداخلية، في مؤتمر "ليب التقني 2025"، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، ويستمر حتى (12) فبراير الجاري، طائرة هليكوبتر (صارم) غير المأهولة، لمهام البحث والإنقاذ، وتوفير المعدات الطبية ونقل المصابين.واطلع زوار جناح وزارة الداخلية في المعرض، على آلية عمل طائرة صارم التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، التي لديها القدرة على الطيران لمدة (8) ساعات ومزودة بمحرك نفاث يعمل بكفاءة عالية ويتحمل درجات حرارة من 30 إلى 60 درجة مئوية.