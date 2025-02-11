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شكرا لقرائتكم خبر عن باريس.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في قمة الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، وفد المملكة المشارك في افتتاح قمة "العمل من أجل الذكاء الاصطناعي".
وتناقش القمة تأثير الذكاء الاصطناعي على المجتمعات وسُبل الاستفادة منه، وتعزيز العمل المتعدد الأطراف في مجال التقنية وخدمة البشرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتناقش القمة تأثير الذكاء الاصطناعي على المجتمعات وسُبل الاستفادة منه، وتعزيز العمل المتعدد الأطراف في مجال التقنية وخدمة البشرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.