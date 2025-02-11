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باريس.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في قمة الذكاء الاصطناعي

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الدمام - شريف احمد - نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، وفد المملكة المشارك في افتتاح قمة "العمل من أجل الذكاء الاصطناعي".
وتناقش القمة تأثير الذكاء الاصطناعي على المجتمعات وسُبل الاستفادة منه، وتعزيز العمل المتعدد الأطراف في مجال التقنية وخدمة البشرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في قمة

وفد المملكة

ضم وفد المملكة في الافتتاح، رئيس الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبدالله بن شرف الغامدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد الرويلي.
وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في قمة
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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