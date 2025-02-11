شكرا لقرائتكم خبر عن باريس.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في قمة الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.