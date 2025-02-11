"الإبراهيم" يستعرض مع الرئيس التنفيذي لمعهد توني بلير التحديات الاقتصادية العالمية

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محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم مع المؤسس والرئيس التنفيذي لمعهد توني بلير للتغيير العالمي، توني بلير, وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 والمقامة في دبي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة التحديات العالمية ورحلة التحول الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.

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