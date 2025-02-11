شكرا لمتابعة خبر عن مشاهد مذهلة من محمية العلا تكشف الحياة البرية النادرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو مشاهد ساحرة من داخل محمية الحيوانات البرية في العلا، حيث استقل أحد الزوار سيارة مكشوفة لاستكشاف طبيعة المنطقة.

واستعرض الفيديو لقطات مذهلة لمجموعة من ظباء الريم وهي تتجول بحرية، إلى جانب ظهور نادر للمها العربي وسط التضاريس الصحراوية المميزة.

وتعد محمية الحيوانات البرية في العلا موطنًا لأنواع فريدة من الحيوانات، تجذب الزوار الباحثين عن تجربة استثنائية في قلب الطبيعة، وسط جهود متواصلة للحفاظ على التوازن البيئي وحماية التنوع الحيوي في المملكة.

وكانت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أطلقت حملة لإعادة توطين الحيوانات البرية، والتي تتضمن إعادة توطين أكثر من 1580 حيوان بري ينتمون لأربع فئات تشمل الظبي وغزال الريم والمها العربي والوعل الجبلي، ضمن ثلاث محميات طبيعية في محافظة العلا.