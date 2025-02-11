شكرا لمتابعة خبر عن سائح كندي يُحدث عائلته عن الأمان في المملكة: النساء هنا يمشين بأمان في أي وقت .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبّر سائح كندي عن إعجابه بمستوى الأمان في المملكة ، مشيراً إلى أن النساء يمكنهن التجول بحرية تامة في أي وقت من اليوم، حتى في ساعات الفجر المتأخرة.

وقال السائح أثناء حديثه لعائلته عبر مكالمة فيديو: “انظروا، النساء هنا يمكنهن الخروج والمشي في الشوارع بأمان في أي وقت، حتى في الساعة الثالثة والرابعة فجراً”.

وأشاد السائح بالأجواء الهادئة في شوارع المملكة، مؤكداً أن تجربته تعكس صورة مختلفة تماماً عن التصورات المسبقة لدى البعض عن المنطقة.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على المقطع المنتشر، مؤكدين ان انتشار مثل هذه الفيديوهات تجذب مزيدًا من السياح، ومعبرين عن فخرهم بالأمان الذي يعيشه كل مواطن ومقيم بالمملكة، تحت ظل قيادتنا الرشيدة.