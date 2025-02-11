14 مخالفة تعاقب منتهكي نظام الأرصاد

دخلت خطة اشتراطات نظام الأرصاد، أمس، حيز التنفيذ بعد أن اطلع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن غلام، على إطلاق الاشتراطات، واستعدادات الإدارات المعنية بالمركز لبدء تنفيذها، بما يشمل إصدار التراخيص والتصاريح، ورصد المخالفات، وتطبيق العقوبات الواردة فيها.

وتضم اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد 14 مخالفة تستوجب توقيع العقوبات التي تتراوح بين الغرامة 500 ألف ريال على المخالف وإحالة المخالف إلى النيابة العامة للمخالفات التي تستوجب ذلك، ومنها منع المفتشين من ممارسة أعمالهم التفتيشية، أو منعهم من دخول المواقع دون مبرر يقبله المركز الوطني للأرصاد، وكذلك عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات وتوثيق المعلومات ذات العلاقة بغرض التفتيش، أو منعهم من أخذ صور للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة أو الاحترازات الأمنية، وكذلك إدراج معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير التي تقدم إلى المركز، فضلا عن العبث بأجهزة الرصد، لتغيير البيانات أو النتائج.​

ويأتي إطلاق اشتراطات نظام الأرصاد في إطار جهود المركز الوطني للأرصاد لتعزيز حوكمة القطاع، وتطوير خدمات الرصد والتوقعات الجوية، وضمان الاستخدام الأمثل للبيانات المناخية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في مجالات الاستدامة والمناخ.

محظورات لنظام الأرصاد

- منع المفتشين من ممارسة أعمالهم التفتيشية، أو منعهم من دخول المواقع دون مبرر .

- عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات وتوثيق المعلومات ذات العلاقة بغرض التفتيش.

- عدم السماح للمفتشين بأخذ صور للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة أو الاحترازات الأمنية.

- عدم السماح للمفتشين بأخذ قياسات أو عينات من المواد والأصناف بما لا يتعارض مع متطلبات ومعايير السلامة المعتمدة.

- عدم إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية.

- إدراج معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير التي تقدم إلى المركز.

- العبث بأجهزة الرصد لتغيير البيانات أو النتائج.​