اخبار السعوديه

السعودية | وزير الاقتصاد والتخطيط يجتمع مع وزير الخزانة والمالية التركي

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

  • السعودية | وزير الاقتصاد والتخطيط يجتمع مع وزير الخزانة والمالية التركي 1/2
  • السعودية | وزير الاقتصاد والتخطيط يجتمع مع وزير الخزانة والمالية التركي 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد والتخطيط يجتمع مع وزير الخزانة والمالية التركي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اجتمع اليوم معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم مع معالي وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، وذلك خلال القمة العالمية للحكومات 2025 والمقامة في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مجالات التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك كالسياحة، والطاقة المتجددة والصناعة، بالإضافة إلى فرص تعزيز التجارة، والاستثمار بين البلدين، وآخر التطورات الاقتصادية العالمية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا