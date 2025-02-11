السعودية | وزير الاقتصاد والتخطيط يجتمع مع وزير الخزانة والمالية التركي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اجتمع اليوم معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم مع معالي وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، وذلك خلال القمة العالمية للحكومات 2025 والمقامة في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مجالات التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك كالسياحة، والطاقة المتجددة والصناعة، بالإضافة إلى فرص تعزيز التجارة، والاستثمار بين البلدين، وآخر التطورات الاقتصادية العالمية.

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