شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في افتتاح قمة “العمل من أجل الذكاء الاصطناعي” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، وفد المملكة المشارك في افتتاح قمة “العمل من أجل الذكاء الاصطناعي”.

وتناقش القمة تأثير الذكاء الاصطناعي على المجتمعات وسُبل الاستفادة منه، وتعزيز العمل المتعدد الأطراف في مجال التقنية وخدمة البشرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ضم وفد المملكة في الافتتاح، معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد الرويلي.