شكرا لمتابعة خبر عن السليمان يوضح صحة حديث “إذا انتصفَ شعبانُ فلا تصوموا حتى تروْا هلالَ رمضانَ”.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان صحة حديث “إذا انتصفَ شعبانُ فلا تصوموا حتى تروْا هلالَ رمضانَ”.

وقال السليمان :”هذا الحديث لا يصح لسببين ، هناك أحاديث أكدت أن النبي كان يكثر الصيام في شعبان “٠

وأضاف” هذا الحديث يعارض حديث أم سلمة أيضاً، حيث قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام في شعبان ”

وتابع ” يجوز الصيام بعد منتصف شعبان ، كما يجوز للشخص الصيام في أيام الشك أيضاً إذا كان عليه قضاء أو ندر أو كان معتاد الصيام في مثل هذه الأيام “.