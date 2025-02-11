شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: الجزيرة العربية حلقة وصل تؤثر وتتأثر بالمناخ العالمي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور خالد الزعاق، خبير الطقس والمناخ، أن هناك فرقًا جوهريًا بين الطقس والمناخ، حيث يُعبر الطقس عن حالة الجو لفترة قصيرة تمتد من ساعات إلى لأسبوع، بينما المناخ هو حالة الجو لفترات طويلة قد تمتد لسنوات، مشيرًا إلى أن السمات المناخية مثل درجة الحرارة والرطوبة وحركة الرياح تُعد عناصر أساسية في توقعات الطقس.

وأوضح الزعاق خلال فقرته المُذاعة عبر قناة «العربية»، أن مناخ العالم مترابط، والجزيرة العربية تلعب دورًا كبيرًا كونها حلقة وصل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، إذ تتأثر وتؤثر في المناخ، فعند دخول فصل الشتاء تخضع لتأثير المرتفع السيبيري، بينما تتأثر بالمنخفض الهندي في الصيف، وخلال موسم الأمطار تتأثر بهضبة البحيرات في جنوب إفريقيا.

كما أشار إلى أن المواسم المناخية التي يعتمد عليها العرب، مثل سهيل، الموسم، المربعانية، الشبط، والعقارب، تعد جزءًا من المناخ العام، لافتًا إلى أن العرب درسوها لآلاف السنين واستخلصوا منها قواعد أساسية يُستند إليها لمعرفة الطقس والتوقعات المستقبلية.