لجان للنظر في المخالفات والبلاغات الصحية

شرعت العديد من التجمعات الصحية بالمناطق في تشكيل لجان، للنظر في المخالفات وبلاغات سوء التعامل والقصور في تقديم الخدمات الصحية. وستنظر هذه اللجان ما يحال إليها من مخالفات. كما تتولى الإجراءات والأعمال وفقا لنظام الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية ولائحة تنظيم العمل لبرامج التشغيل الذاتي.

رضا المستفيدين

في المدينة المنورة، شكل التجمع الصحي لجنة الحد من بلاغات الشكاوي، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة. ويعمل التجمع من خلال اللجنة المؤقتة على تحسين تجربة المستفيدين، والحد من بلاغات الشكاوي، خاصة فيما يتعلق برفض تقديم الخدمة وسوء المعاملة، سعيا لتحقيق مؤشرات إيجابية من رضا المستفيدين وفق أهدافه.

مؤشر أسبوعي

يعمل تجمع المدينة المنورة الصحي على تحسين تجربة المستفيدين من مستشفيات التجمع بالمدينة المنورة ومحافظاتها بشكل مكثف أخيرا، وذلك بتشكيل لجان عدة وغرف عمليات لمعالجة الشكاوي والبلاغات فورا. ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا، واستدعاء من تراه من أصحاب العلاقة وفقا لما يحال إليها من قضايا، إذ دعا التجمع جميع الجهات إلى التعامل مع اللجنة، التي تعد العروض اللازمة التي تتضمن النتائج والتوصيات، وإعداد مؤشر أسبوعي لقياس مستوى التزام المنشآت.

كما عملت التجمعات الصحية على تطبيق نموذج للرعاية الصحية يعتمد على مسارات طبية خاصة تربط المستشفيات، لتقليص الانتظار ومعالجة المريض من خلال تطبيق نموذج الرعاية الصحية الذي يستهدف تعزيز الصحة، وجعل الفرد وأسرته شركاء في مسؤولية الحفاظ على صحتهم، وصولا إلى كل مستويات الرعاية التي يتطلبها المجتمع داخل المنظومة الصحية.

24 مسارا

يعمل تجمع المدينة المنورة الصحي على تطبيق 24 مسارا للرعاية الصحية ما بين خدمات القلب والأوعية الدموية، وخدمات الأعصاب وجراحة العظام، وحديثي الولادة، وطب الأسرة والتغذية، والتخدير، وغسل الكلى، وهي مجموعة من مسارات نموذج الرعاية الصحية الجديد في برنامج التحول الوطني بالقطاع الصحي.