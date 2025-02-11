السعودية | القوات البحرية تشارك في تمرين “نسيم البحر 15” في باكستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك القوات البحرية الملكية السعودية في التمرين البحري الثنائي المختلط “نسيم البحر 15” إلى جانب القوات البحرية الباكستانية في بحر العرب، لتعزيز العلاقات والتعاون العسكري بين البحريتين في مجال التخطيط والتنفيذ والتقييم للحروب البحرية المختلفة.

وتتمثل مشاركة القوات البحرية في سفن جلالة الملك وطائرة عمودية، فيما تشارك القوات البحرية الباكستانية بسفن بحرية وزوارق وغواصات بإسناد من القوات الجوية الباكستانية.

وأكد قائد التمرين اللواء البحري الركن صالح بن عبدالله العمري أن تمرين “نسيم البحر 15” يهدف إلى رفع الكفاءة القتالية لتنفيذ العمليات البحرية في مجال الحروب البحرية السطحية، والجوية، وتحت السطحية، وغير النظامية، ومجال العمليات الإنسانية، ورفع كفاءة المشاركين في تنفيذ عمليات الأمن البحري وحماية الممرات المائية وممارسة حق الزيارة والتفتيش.

وأشار إلى أن الاستعدادات والتجهيزات للتمرين جرت بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين، مشيرًا إلى أن هذا التمرين يهدف لتوحيد المفاهيم والعمل المشترك بين القوات البحرية للبلدين.

وأقال: “إن تمارين “نسيم البحر” تطورت منذ 3 عقود وهي امتداد لسلسلة تمارين تقام كل عامين منذ عام 1993م بالتناوب بين البلدين، حيث انتقل من تنفيذ التدريبات الأساسية إلى التدريبات المتقدمة على المستوى العملياتي بما في ذلك الرماية الحية بالصواريخ والأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وتدريبات حروب مكافحة الغواصات المتقدمة باستخدام أحدث منظومات التسليح والرصد والمراقبة.

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