اخبار السعوديه

السعودية | وزير العدل يوقع مع نظيرته التونسية برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التعاون العدلي

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

  • السعودية | وزير العدل يوقع مع نظيرته التونسية برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التعاون العدلي 1/2
  • السعودية | وزير العدل يوقع مع نظيرته التونسية برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التعاون العدلي 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير العدل يوقع مع نظيرته التونسية برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التعاون العدلي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمعالي وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية تونس.

وبحث وزير العدل مع نظيرته التونسية، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال العدلي, والتطور التشريعي والتقني والتدريبي، الذي تشهده المملكة في المجال العدلي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين، وإشراف ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.

ووقع الجانبان برنامجًا تعاونيًا تنفيذيًا، في إطار اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال التنسيق القضائي، وتبادل الخبرات والتجارب المهمة في مجال إدارة القضاء، وتدريب القضاة وأعوانهم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا