شكرا لقرائتكم خبر عن مسجلًا 290 مليون طلب.. نمو قطاع توصيل الطلبات في المملكة خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

إجمالي الطلبات بالمناطق

عوامل تعزيز النمو

الدمام - شريف احمد - شهد قطاع توصيل الطلبات في المملكة نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، وبلغ إجمالي الطلبات 290 مليون طلب في مختلف مناطق المملكة؛ مما يجسد التوسع المستمر في سوق الخدمات اللوجستية والطلب المتزايد على حلول التوصيل السريعة والمرنة، في ظل وجود 61 شركة مرخصة من الهيئة العامة للنقل للعمل في نشاط توصيل الطلبات.وتصدرت منطقة الرياض إجمالي الطلبات بأكثر من 130,5 مليون طلب، ما يعادل 45 %، تلتها منطقة مكة المكرمة بإجمالي 65,4 مليون طلب، ما يعادل 22.7%، ثم المنطقة الشرقية بـ 43,2 مليون طلب، بما نسبته 15%، كما سجلت منطقة المدينة المنورة 12,3 مليون طلب، ما يعادل 4.3%، ومنطقة عسير 9,4 ملايين طلب، ما يعادل 3.2%، تليها منطقة القصيم 8,5 ملايين طلب، ما يعادل 2.9%، ثم منطقة تبوك 5,2 ملايين طلب، ما يعادل 1.8%، ومنطقة حائل 4,1 ملايين طلب، ما يعادل 1.4%، ومنطقة جازان 3,3 ملايين طلب، مايعادل 1.1%، فيما توزعت بقية الطلبات على المناطق الأخرى وفق الكثافة السكانية وحجم الطلب على خدمات التوصيل.وعزت الهيئة هذا النمو إلى عدة عوامل رئيسة، من أبرزها تطوير الأنظمة والتشريعات التي مكنت الشركات من تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، ودعم الابتكار في قطاع الخدمات اللوجستية، مما أسهم في تحسين سرعة الاستجابة لطلبات العملاء ورفع مستوى التنافسية في السوق.كما ساعد تغير سلوك المستهلك وزيادة الاعتماد على التجارة الإلكترونية في تعزيز الطلب على خدمات التوصيل، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في تطوير حلول تقنية حديثة وأتمتة العمليات التشغيلية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة التوصيل وتحسين تجربة العملاء.