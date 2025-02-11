شكرا لقرائتكم خبر Visit Qatar تستعرض أبرز فعاليات قطر لعام 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت Visit Qatar، الذراع التسويقي والترويجي الرئيسي لقطر للسياحة، في سوق السفر السعودي كراعٍ ماسي، وكشفت خلال الحدث عن قائمة من الفعاليات العالمية المتميزة التي ستُقام في عام 2025.

وتتنوع هذه الفعاليات بين المعارض الدولية، والمنافسات الرياضية الكبرى، والمهرجانات الثقافية والترفيهية، لتوفّر تجارب استثنائية للمسافرين من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويشهد عام 2025 عودة مهرجان قطر الدولي للأغذية في الفترة من 12 إلى 22 فبراير، ليقدّم لعشاق الطعام تجربة مميزة تشمل تشكيلة واسعة من المأكولات العالمية، إلى جانب عروض مشاهير الطهاة من حول العالم، وتجارب الطهي التفاعلية.

كما تعود قمة الويب قطر 2025 بحلة مميزة من 23 إلى 26 فبراير، والتي تجمع نخبة من روّاد الأعمال والمستثمرين وخبراء التكنولوجيا لمناقشة أحدث الابتكارات والتوجهات في القطاع.

خلال شهر رمضان المبارك، يمكن للزوار الانغماس في أجواء الشهر الفضيل من خلال الأسواق الرمضانية، والسحور التقليدي. ومع عودة مهرجان "أكل أول" الذي يأخذهم في رحلة في الماضي لتذوق الأطباق المتنوعة من عبق الماضي .كما ستشهد احتفالات عيدي الفطر والأضحى عروضًا للألعاب النارية وبرامج ترفيهية عائلية مميزة.

أما في مارس، فسيضيئ مهرجان "نور لوسيل" المشهد الثقافي في قطر من خلال عروض فنية وإضاءات تفاعلية تحول المساحات العامة إلى لوحات فنية مذهلة.

وسيكون عشاق الموسيقى على موعد مع مجموعة من الحفلات الغنائية المتميزة، حيث سيحيي النجم العالمي إد شيران حفلاً ضمن جولته الموسيقية العالمية +-=÷x، وذلك في شهر أبريل في صالة لوسيل متعددة الاستخدامات، واعدًا جمهوره بليلة حافلة بأروع أغانيه.

كما تستضيف قطر لأول مرة النجم العالمي مايكل بوبليه في حفلين يومي 23 و24 مايو في مسرح المياسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

أما عشاق القراءة والثقافة، فيمكنهم الاستمتاع بالدورة الرابعة والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب، والذي سيُقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 8 إلى 17 مايو، بمشاركة نخبة من الناشرين والكتّاب وعشاق الأدب.

وعلى صعيد الفعاليات الرياضية، تواصل قطر ترسيخ مكانتها كوجهة رياضية عالمية، إذ سيشهد شهر فبراير 2025 بطولات رياضية كبرى، من بينها بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس 2025 التي ستُقام من 17 إلى 22 فبراير بمشاركة نخبة من اللاعبين العالميين، بالإضافة إلى سباق الجائزة الكبرى E1 الدوحة في الفترة من 21 إلى 22 فبراير، والذي يُعد أول سلسلة سباقات للقوارب الكهربائية في العالم، ليضيف بُعدًا جديدًا لعالم الرياضات المائية المستدامة.

كما سيحظى عشاق كرة القدم بفرصة متابعة بطولات دولية وإقليمية بارزة، ومن أبرزها بطولة فيفا كأس العرب 2025 التي ستُقام خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر، حيث ستشهد منافسات حماسية بين المنتخبات العربية.

ومع سهولة الوصول إلى قطر من دول مجلس التعاون الخليجي عبر رحلات قصيرة، يمكن للمسافرين الاستمتاع بأفضل التجارب السياحية، من المنتجعات الفاخرة إلى المشهد الثقافي والترفيهي النابض بالحياة.

كما يمكن للزوار من دول الخليج الاستفادة من العروض الحصرية المتاحة عبر "Visit Qatar Pass" على تطبيق Visit Qatar، والذي يتيح خصومات تتراوح بين 30% و50% على المطاعم، ومنتجات العناية والجمال، والصحة واللياقة، والترفيه، والإقامة الفندقية، والتسوق.

وفي إطار مشاركتها في معرض السعودية للسفر 2025، تستعرض Visit Qatar أحدث الوجهات والمعالم السياحية، بالإضافة إلى خيارات الإقامة والتجارب الفريدة.

لمتابعة جميع فعاليات رزنامة قطر 2025، يمكنكم زيارة www.visitqatar.com، أو تحميل تطبيق Visit Qatar، أو متابعة @QatarCalendar على منصات التواصل الاجتماعي.