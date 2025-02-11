شكرا لمتابعة خبر عن جون البريطاني يكشف قصة دخوله الإسلام وزواجه من سعودية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى جون البريطاني قصة دخوله الإسلام في عمر صغير، وقدومه إلى المملكة على الرغم أن عائلته كانت مسيحية.

وقال جون خلال مقابلة مع عبدالملك الهبدان :” دخلت الإسلام في عمر صغير، رغم أن جميع أهلي كانوا مسيحيين، ثم قدمت إلى السعودية وتزوجت من سيدة سعودية من منطقة القصيم.”

وأضاف:” أهلي كانوا مرة متفاهمين والوالدة اشترت لي سجادة وأبي اشترى لي أول مصحف “، مُشيرًا إلى أنه يتمنى دخول والده ووالدته في الإسلام .

وبشأن سبب عدم اعتناق والديه الإسلام، أوضح جون، أن العادات والتقاليد قد تكون السبب في ذلك.

وأكد أنه يفتخر بزوجته وعائلتها السحيباني، وتابع :” كل ما سألني أحد عن عائلتها قال ماشاء الله تبارك الله هذه عائلة رائعة .”