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جون البريطاني يكشف قصة دخوله الإسلام وزواجه من سعودية .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - روى جون البريطاني قصة دخوله الإسلام في عمر صغير، وقدومه إلى المملكة على الرغم أن عائلته كانت مسيحية.

وقال جون خلال مقابلة مع عبدالملك الهبدان :” دخلت الإسلام في عمر صغير، رغم أن جميع أهلي كانوا مسيحيين، ثم قدمت إلى وتزوجت من سيدة سعودية من منطقة القصيم.”

وأضاف:” أهلي كانوا مرة متفاهمين والوالدة اشترت لي سجادة وأبي اشترى لي أول مصحف “، مُشيرًا إلى أنه يتمنى دخول والده ووالدته في الإسلام .

وبشأن سبب عدم اعتناق والديه الإسلام، أوضح جون، أن العادات والتقاليد قد تكون السبب في ذلك.

وأكد أنه يفتخر بزوجته وعائلتها السحيباني، وتابع :” كل ما سألني أحد عن عائلتها قال ماشاء الله تبارك الله هذه عائلة رائعة .”

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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