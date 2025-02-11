شكرا لمتابعة خبر عن طبيب سوري يروي تفاصيل إجراء والدته لعملية استبدال المفاصل على يد الفريق السعودي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى طبيب سوري تفاصيل إجراء والدته لـ عملية استبدال المفاصل على يد الفريق الطبي التطوعي السعودي، بعد مشاركته معهم في إجراء العمليات بـ سوريا، ضمن برنامج أمل التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للاغاثة.

وكان الطبيب السوري قد أقنع والدته بإجراء العملية عقب مشاركته في العديد من العمليات الجراحية، التي ينفذها الفريق السعودي في سوريا .

وقال الطبيب في حديثه لـ قناة الإخبارية :” كنا مسجلين للعملية على الرابط اللي سواه مركز الملك سلمان للحالات الإنسانية، وجه دورها وشفت المجهود الكبير المبذول “.

وأضاف :” النتائج رائعة وناجحة والفريق جدًا راقي “، لافتًا أنه اختار عدم المشاركة في العملية وبقى في الغرفة المجاورة يمارس مهامه العملية، ويترقب نتائج عملية والدته.