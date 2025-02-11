كثبان الجابية تجمع هواة البر ومحبي الطبيعة

تشهد الكثبان الرملية بـ«الجابية» الواقعة جنوب محافظة بدر التابعة لمنطقة المدينة المنورة، اقبالًا من الهواة والشباب من مختلف الأعمار، في هذه الأيام الشتوية واعتدال الأجواء، التي أضفت لمرتادي هذه الرياضة التعايش مع جمال المكان والكثبان.

وتمتاز الكثبان الرملية بـ«الجابية» بتعدد أشكالها وارتفاعاتها الشاهقة، وتعد الأكثر ارتفاعًا في الشرق الأوسط، مما يجعلها نوعًا فريدًا من أنواع السياحة الصحراوية، ووجهًا لممارسة بعض النشاطات، مثل هواية «التطعيس» وعروض السيارات المعدلة، والدبابات الصحراوية، وممارسة التزلج على الكثبان الرملية، والنشاطات الأخرى.

وأسهمت هذه النشاطات، وخاصة أيام العطلة الأسبوعية في إنعاش الحركة الاقتصادية وتنشيط السياحة للمنطقة، إضافة إلى المعالم والآثار التاريخية التي ترتبط بالسنة النبوية، والتاريخ الإسلامي بمحافظة بدر.