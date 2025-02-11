32 % شكاوى المحامين الواردة

استنفرت الهيئة السعودية للمحامين جهودها في التعامل مع الشكاوى والبلاغات، ومعالجتها، إذ سجلت الشكاوى الواردة للمحامين 146 شكوى واردة بـ32% من أصل 452 شكوى تم التعامل معها، مقابل 65 بلاغامنها 12 بلاغا واردة بـ18%، في وقت بلغت المعونات القضائية 654 طلبا، منها 426 طلب معونة قضائية جديد بـ65%.

إجمالي البلاغات

كشف تقرير الهيئة السعودية للمحامين لشهر يناير الماضي، تسجيل 452 شكوى، منها 146 شكوى واردة بـ32%، مقابل 158 شكوى قيد الإجراء بـ35%، و75 شكوى تمت إحالتها بـ17%، مقابل 73 شكوى تم حفظها بـ16، وبلغ إجمالي البلاغات 65 بلاغات، منها 32 بلاغا قيد الإجراء بـ49%، و15 بلاغا تمت إحالتها بـ23%، و12 بلاغا واردة بـ18%، و6 بلاغات تم حفظها بـ9%.

معونات قضائية

بلغت طلبات معونة قضائية جديدة 426 طلبا جديدا بـ65%، مقابل 203 طلبات تمت معالجتها بـ31%، و25 طلبا قيد الدراسة بـ4%، وسجلت طلبات الدعم المهني الواردة 11 طلبا بـ37%، من أصل 30 طلب دعم مهني، و15 طلبا قيد الدراسة بـ50%، و3 طلبات تمت إحالتها بـ10%، وطلب وحيد تم حفظه بـ3%، وبلغت قضايا أتعاب واردة 8 قضايا، و4 خطابات صادرة، و6 تقارير خبرة صادرةا.

سجلات صادرة

بلغت سجلات منشأة قانونية صادرة 501 سجل صادر، مقابل 487 سجلا مكتملا برقم 700، وطلبات إصدار جديدة لسجل منشأة قانونية 133 طلب إصدار جديد، وسجل الأعضاء الأساسيين الجدد 1199 عضوا جديدا، و54 عضوا مهنيا جديدا، و92 عضوا أكاديميا جديدا، و419 معتمدا مهنيا جديد، و287 متدرب جديد للاعتماد العام، و4 متدربين جدد للاعتماد المتخصص بالإقامة المميزة، وخدمة 3118 متصل، وبلغ إجمالي المستفيدين من الدورات التدريبية 134 مستفيدا، وإجمالي الساعات التدريبية 35 ساعة تدريبية.

شكاوى وبلاغات

452 شكاوى المحامين

%32 الشكاوى الواردة

%35 شكاوى قيد الإجراء

65 بلاغات المحامين

%18 بلاغات واردة

%49 بلاغات قيد الإجراء

501 سجل منشأة قانونية صادر

426 طلب معونة قضائية جديد

8 قضايا أتعاب واردة

133 طلبات إصدار سجلات جديدة

30 طلب دعم مهني

419 معتمدا مهنيا جديدا

1199 عضوا أساسيا جديدا

54 عضو امهنيا جديدا