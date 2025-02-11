السعودية | اليحيائي: الاتحاد العربي للإعلام السياحي يعزز السياحة البينية العربية ويدعم الوجهات الصاعدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي، رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي، أن الاتحاد يعمل بشكل مستمر على تعزيز السياحة البينية العربية من خلال برامجه الإعلامية والترويجية، مشيرًا إلى أهمية الإعلام السياحي في تسليط الضوء على المقومات السياحية للدول العربية وتعزيز التكامل بينها.

وأوضح اليحيائي أن الاتحاد يشارك بفاعلية في العديد من الفعاليات والأنشطة الرسمية في مختلف الدول العربية، مما يسهم في الترويج للوجهات السياحية العربية بأساليب حديثة ومبتكرة. كما شدد على أهمية التعاون بين المؤسسات الإعلامية والسياحية لتعزيز الوعي بدور السياحة في دعم الاقتصاد العربي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن الاتحاد يعتز بشراكته مع محافظة البريمي في سلطنة عمان، حيث أسهم نجاح الملتقى الإعلامي الذي نظمه الاتحاد هناك في وضع البريمي ضمن الوجهات السياحية الصاعدة. كما كشف عن خطة الاتحاد خلال عام 2025 لتبني وجهات جديدة على مستوى الوطن العربي، بما يسهم في إبراز مقوماتها وتعزيز مكانتها على خارطة السياحة العربية.

وأكد اليحيائي أن إبراز الوجهات السياحية يعد من أهم عوامل صناعة السياحة، لما له من تأثير مباشر على دعم المجتمعات المحلية، وهو ما يركز عليه الاتحاد ضمن رؤيته لتطوير المنتجات السياحية، بما يلبي ذوق السائح، ويشجع المستثمرين، ويرفد الناتج المحلي للدول العربية.

يُذكر أن الاتحاد العربي للإعلام السياحي تأسس في جمهورية مصر العربية على يد الصحفي مصطفى عبد المنعم، الذي شغل منصب أول رئيس للاتحاد ويشغل حاليًا منصب الأمين العام. ومنذ تأسيسه، لعب الاتحاد دورًا محوريًا في دعم الإعلام السياحي العربي وتعزيز التعاون بين الإعلاميين، بما يسهم في الترويج للقطاع السياحي العربي على المستويين الإقليمي والدولي.

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