شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. ضبط مخالف لنظام البيئة بحوزته حطب محلي معروض للبيع والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - ضبطت دوريات الأمن بمحافظة جدة، مقيمًا من الجنسية الباكستانية مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع ، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.وقبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن لترويجه نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وبحوزته سلاح ناري، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.وتمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، من القبض على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (120) كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (mail: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.