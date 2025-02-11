شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن تضامنها مع المملكة ومصر والأردن ضد مخططات المساس بالسيادة والان نبدء بالتفاصيل



وأكدت تونس مساندتها المطلقة لكل الخُطُوات التي تتّخذها هذه الدول الشقيقة من أجل التصدّي لهذا المخطّط والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها. الدمام - شريف احمد - عبرت الجمهورية التونسية، عن تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة المخططات الرامية إلى المسّ من سيادتها.وأكدت تونس مساندتها المطلقة لكل الخُطُوات التي تتّخذها هذه الدول الشقيقة من أجل التصدّي لهذا المخطّط والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.





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وقالت في بيان أصدرته وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم، رفضها القاطع لدعوات تهجير سكّان قطاع غزة وللمحاولات اليائسة لتصفية القضية الفلسطينية العادلة بعد عجز الاحتلال الغاشم عن كسر إرادة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه.

وجددت تونس دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع من أجل استرداد حقوقه التاريخية المسلوبة غير القابلة للتّصرف التي لا تسقط بالتقادم وإقامة دولته المستقلّة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس.