شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر "ليب 2025".. إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي للصحة الحيوانية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلق نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، منصة الذكاء الاصطناعي للصحة الحيوانية، والتي تمكن الوزارة من مراقبة انتشار الأمراض الحيوانية عبر عرض بيانات زمنية وجغرافية مفصلة، وتقديم بيانات وتوقعات حقيقية.
وذلك ضمن جهود الوزارة للاستفادة من التقنيات الحديثة لتحقيق الاستدامة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في مؤتمر "ليب التقني 2025"، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "تحالف"، وصندوق الفعاليات الاستثماري، خلال الفترة من 09 - 12 فبراير الجاري في الرياض.
كما تهدف إلى دعم صناع القرار من خلال تحسين الرعاية البيطرية، وزيادة الوعي الصحي، وتقليل الإصابات والوفيات بين الحيوانات، ورفع الكفاءة البيطرية.
وتأتي مشاركة الوزارة في مؤتمر "ليب التقني 2025"، ضمن استراتيجياتها وخططها لتبني التقنيات والحلول المبتكرة، وزيادة الوعي في التحول الرقمي في منظومة "البيئة"، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، والمحافظة على الموارد الطبيعية والوصول إلى الاستدامة البيئية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وذلك ضمن جهود الوزارة للاستفادة من التقنيات الحديثة لتحقيق الاستدامة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في مؤتمر "ليب التقني 2025"، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "تحالف"، وصندوق الفعاليات الاستثماري، خلال الفترة من 09 - 12 فبراير الجاري في الرياض.
تحليل البيانات البيطريةوأوضحت الوزارة، أن منصة الذكاء الاصطناعي للصحة الحيوانية، تعد منصة مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات البيطرية، وتوفير المعلومات بشأن الزيارات والإصابات والوفيات، والتنبؤ بالحالات المرضية الحيوانية المختلفة عبر العيادات البيطرية.
كما تهدف إلى دعم صناع القرار من خلال تحسين الرعاية البيطرية، وزيادة الوعي الصحي، وتقليل الإصابات والوفيات بين الحيوانات، ورفع الكفاءة البيطرية.
مؤتمر ليب التقني 2025وأشارت الوزارة إلى أن إطلاق المنصة خلال مؤتمر "ليب" يأتي ضمن مستهدفات الوزارة في استراتيجية التحول الرقمي، من خلال تشجيع تطبيق التقنيات الناشئة والحديثة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، وتنمية قطاع الثروة الحيوانية، ودعم الملاك والمربين، والمحافظة على صحة الحيوان، والمساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع، إلى جانب دعم الاقتصاد وتنويع القاعدة الإنتاجية.
وتأتي مشاركة الوزارة في مؤتمر "ليب التقني 2025"، ضمن استراتيجياتها وخططها لتبني التقنيات والحلول المبتكرة، وزيادة الوعي في التحول الرقمي في منظومة "البيئة"، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، والمحافظة على الموارد الطبيعية والوصول إلى الاستدامة البيئية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.