شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تعقد ورشة عمل لرفع كفاءة العمليات الرقابية بالتقنيات الحديثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن جهودها لتعزيز كفاءة الأداء الرقابي وتحقيق أعلى مستويات الامتثال، نظّمت أمانة محافظة جدة اليوم الثلاثاء ورشة عمل متخصصة بعنوان "رفع كفاءة العمليات الرقابية باستخدام الأنظمة التقنية"، وذلك في مسرح الأمانة بالمبنى الرئيسي، بحضور وكيل الأمين إبراهيم سعيد حافظ، وعدد من القيادات والمهتمين بالمجال الرقابي.

وقدّمت الورشة مدير عام دعم قياس أداء الرقابة، الأستاذة سمر عواض السلمي، حيث استعرضت أحدث الحلول التقنية المستخدمة في تحسين الأداء الرقابي، وتسريع إجراءات المتابعة، وتعزيز مستويات الامتثال والشفافية. كما تناولت الورشة أربعة محاور رئيسية تشكّل الركيزة الأساسية للعمل الرقابي، تبدأ بـالتشريعات والأنظمة كأساس لتنظيم العمليات الرقابية، يليها الأنظمة التقنية التي تعزز من سرعة وكفاءة التنفيذ، ثم الكادر الرقابي الميداني المسؤول عن تطبيق الإجراءات، وأخيرًا الشراكة مع القطاع الخاص لدعم الامتثال والتطوير المستمر.

وتأتي الورشة ضمن جهود الأمانة لتفعيل الأنظمة التقنية داخل البلديات والإدارات المعنية، بما يساهم في تحقيق تحول رقابي متكامل وفعّال، من خلال تبني أحدث الحلول التقنية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، نحو التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات البلدية وفق مستهدفات رؤية 2030.