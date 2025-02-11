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أمانة جدة تعقد ورشة عمل لرفع كفاءة العمليات الرقابية بالتقنيات الحديثة

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أمانة جدة تعقد ورشة عمل لرفع كفاءة العمليات الرقابية بالتقنيات الحديثة

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- بواسطة أيمن الوشواش - ضمن جهودها لتعزيز كفاءة الأداء الرقابي وتحقيق أعلى مستويات الامتثال، نظّمت أمانة محافظة جدة اليوم الثلاثاء ورشة عمل متخصصة بعنوان "رفع كفاءة العمليات الرقابية باستخدام الأنظمة التقنية"، وذلك في مسرح الأمانة بالمبنى الرئيسي، بحضور وكيل الأمين إبراهيم سعيد حافظ، وعدد من القيادات والمهتمين بالمجال الرقابي.

وقدّمت الورشة مدير عام دعم قياس أداء الرقابة، الأستاذة سمر عواض السلمي، حيث استعرضت أحدث الحلول التقنية المستخدمة في تحسين الأداء الرقابي، وتسريع إجراءات المتابعة، وتعزيز مستويات الامتثال والشفافية. كما تناولت الورشة أربعة محاور رئيسية تشكّل الركيزة الأساسية للعمل الرقابي، تبدأ بـالتشريعات والأنظمة كأساس لتنظيم العمليات الرقابية، يليها الأنظمة التقنية التي تعزز من سرعة وكفاءة التنفيذ، ثم الكادر الرقابي الميداني المسؤول عن تطبيق الإجراءات، وأخيرًا الشراكة مع القطاع الخاص لدعم الامتثال والتطوير المستمر.

وتأتي الورشة ضمن جهود الأمانة لتفعيل الأنظمة التقنية داخل البلديات والإدارات المعنية، بما يساهم في تحقيق تحول رقابي متكامل وفعّال، من خلال تبني أحدث الحلول التقنية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، نحو التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات البلدية وفق مستهدفات رؤية 2030.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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