شكرا لقرائتكم خبر "سجى لحلول الضيافة" و"سجى العربية التجارية" تستعرضان خبراتهما بقطاع الضيافة في معرض سوق السفر السعودي 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك شركة سجى لحلول الضيافة (SHS)، التابعة لمجموعة "سياد القابضة"، في في النسخة الثانية من معرض سوق السفر السعودي 2025؛ الذي يُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 فبراير الجاري، حيث ستشارك فنادقها: أنوار المدينة موفنبيك، وسجى المدينة وسجى مكة، بالإضافة إلى مشاركة شركتها سجى العربية التجارية، المُتخصصة في توريد مستلزمات الفنادق والمطاعم والطيران بجودة عالية.

ويشارك في معرض سوق السفر السعودي؛ الذي يهدف إلى تقديم أحدث الحلول والاستشارات المبتكرة للفنادق والمنشآت السياحية، أكثر من 185 عارضًا وممثلًا عن هيئات سياحية مُمثلة لأكثر من 34 دولة، إضافة إلى نُخبة من الشركات المحلية والعالمية، والخبراء والمتخصصين في قطاعي الضيافة والسفر.

وتأتي مشاركة سجى لحلول الضيافة (SHS) في إطار التزامها المستمر بدعم قطاع الضيافة في المملكة، وعرض أحدث اتجاهات استشاراتها في هذا المجال، والاستمرار في عقد الشراكات الجديدة المُساهمة في تطوير قطاعي الضيافة والسياحة السعودية، فضلًا عن تعزيز جودة سير العمل في الفنادق والمنشآت السياحية بما يواكب مُستهدفات برنامج جودة الحياة، أحد أهم برامج رؤية السعودية 2030.

من جانبه، أكَّد المهندس مهند خوقير المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "سياد القابضة" على التزام شركة سجى لحلول الضيافة (SHS)، في المساهمة الفاعلة لتطوير قطاع الضيافة السعودية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في المملكة العربية السعودية، ووفقًا للمواصفات العالمية المُتبعة والمحوكمة في هذه الصناعة المحورية، لخدمة الزوار من المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام والزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح المهندس ملهم خوقير، الرئيس التنفيذي لشركة سجى لحلول الضيافة (SHS) والشركات التابعة لها، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الفنادق ومشاريع الضيافة في "سياد القابضة"، أن المشاركة في النسخة الثانية من سوق السفر السعودي 2025، يُعد خطوة هامة نحو تقديم أحدث الحلول والاستشارات في مجال الضيافة، وتعزيز مكانة الشركة في هذا القطاع المحوري على المستوى الوطني، مؤكدًا أن الفنادق التي تعمل تحت مظلة الشركة، ستترك أثرًا مميزًا لدى الحجاج والمعتمرين في موسم 1446هـ..

وفي سياق مُتصل، وضعت سجى لحلول الضيافة (SHS) عدداً من الأهداف لمُشاركتها في هذا الحدث الدولي، منها: تقديم حلولها الفريدة واستشاراتها المتخصصة في تحويل المباني إلى فنادق أو تجديدها، وتتضمن خدماتها أيضًا، دراسات الجدوى، وإدارة وتشغيل المرافق الفندقية، وتحسين تجربة النزلاء، وزيادة كفاءة العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى تقديم خدمات التقنية، والخطط التسويقية، والمراجعة المالية والإدارية للفنادق.

وتُعد شركة سجى لحلول الضيافة (SHS)؛ إحدى الشركات التابعة لمجموعة "سياد القابضة"، وهي من الشركات الرائدة في مجال صناعة الفندقة، وتمتلك خبرات واسعة في تقديم حلول ضيافة متكاملة لعملائها، وتتميز بخبرات إدارية وفندقية متميزة، بالإضافة إلى علاقاتها الاستراتيجية مع أبرز الشركات العالمية المتخصصة في هذا القطاع، وينضوي تحتها "سجى العربية التجارية" التي تقدم حلولاً شاملة لتلبية احتياجات الفنادق في مجال الضيافة.

يذكر أن مجموعة "سياد القابضة"؛ التي تعود جذورها إلى عام 1957، تتضمن مجموعة متنوعة من الشركات التي تعمل في مجالات الحج والعمرة، والسياحة، والضيافة، والنقل، ويعزز ذلك من مكانتها الرائدة في هذه القطاعات، كما تسهم المجموعة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية الشاملة، مما يجعلها شريكًا إستراتيجيًا فعالًا في تحقيق أهداف الرؤية الطموحة.