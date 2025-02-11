البحري تكشف عن رعاية استراتيجية مع "ليف جولف" لتعزيز علامتها التجارية

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وأعرب المهندس أحمد بن علي السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري، عن حماسه لهذه الفرصة قائلاً: "يمثل تعاوننا مع "ليف جولف" توافقًا استراتيجيًا لا يقتصر فقط على قيم الرياضة، بل يعكس أيضًا طموحنا للتوسع عالميًا وتعزيز حضور علامتنا التجارية في الأسواق الرئيسية. البحري تنقل صادرات المملكة إلى العالم ووارداتها من العالم، ومن خلال هذه الشراكة مع "ليف جولف"، نعتزم نقل علامة البحري إلى العالم. كما سنستفيد من هذه المنصة للتواصل بشكل أفضل مع عملائنا وشركائنا ومقدمي الخدمات والموردين حول العالم، مما يدعم طموح البحري في توسيع نطاق أعمالها عالميًا".
وتعد الجولف من الرياضات التجارية العالمية، وتمثل منصة مثالية لشركة البحري للتواصل مع جمهورها وتعزيز علاقاتنا المجتمعية من خلال فعاليات تفاعلية وحلول مستدامة وعالمية المستوى".
وباعتبارها شريكًا رسميًا، ساهمت البحري في الأجواء الحماسية التي شهدها انطلاق موسم "ليف جولف"، حيث لعب نجوم الدوري في نادي الرياض للجولف، في تجربة هي الأولى من نوعها لدوري "ليف جولف". وقد شكل هذا الحدث ارتباطًا مميزًا مع المشهد المزدهر في الرياض، مسلطًا الضوء على حقبة جديدة للدوري، ومنح الجماهير في الرياض وحول العالم تجربة استثنائية لا تُضاهى.
يقدم "ليف جولف" مزيجًا مثيرًا من المنافسات الفردية والجماعية التي عززت الرياضة، وأعادت تعريف تجربة الجماهير، وجذب اهتمام عشاق الرياضة في جميع أنحاء العالم بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي الجولف.
تمثل هذه الشراكة مع "ليف جولف" منصة مهمة للبحري لعرض خبراتها وخدماتها على المستوى العالمي، مما يعكس التزامها بالتميز، ويعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية من خلال تقديم حلول مبتكرة لعملائها حول العالم.
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