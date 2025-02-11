الأمم المتحدة تدعو إلى تجنّب استئناف الأعمال العدائية في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - دعا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستمراره وتمديده، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تمكّنت منذ بدء وقف إطلاق النار من تكثيف وصول المساعدات والإمدادات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريز: إنه "يجب أن نتجنب بأي ثمن استئناف الأعمال العدائية في غزة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى مأساة هائلة".

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