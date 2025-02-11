شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح الفرق بين السنة الهجرية الشمسية والسنة الميلادية الشمسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، الفرق بين السنة الهجرية الشمسية والسنة الميلادية الشمسية .

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، ، الفروقات الأساسية بين التقويمين:

1. السنة الهجرية الشمسية (هـ.ش)

•هي السنة التي تعتمد على دوران الأرض حول الشمس، ولكنها تبدأ من هجرة النبي ﷺ وليس من ولادة المسيح عليه السلام.

•طولها 365 يومًا، وهي مساوية للسنة الميلادية.

•تعتمد في شهورها على الأبراج الفلكية، حيث يبدأ أول شهر في برج الميزان وينتهي في برج السنبلة.

2. السنة الميلادية الشمسية

•تعتمد أيضًا على دوران الأرض حول الشمس، لكنها تبدأ من السنة التي يُعتقد أنها وُلِد فيها المسيح عليه السلام.

•طولها365.2422 يومًا أي 365 يومًا و5 ساعات و48 دقيقة و46 ثانية.

•هي السنة الأكثر استخدامًا عالميًا، وتُستخدم في التقويم الميلادي (الغريغوري).

3. الفرق بين السنة الهجرية القمرية والميلادية الشمسية

•السنة الهجرية القمرية أقصر من الميلادية الشمسية، حيث تبلغ 354 يومًا تقريبًا.

•تزيد عن السنة الهجرية القمرية بـ 10 أيام إذا كانت الميلادية بسيطة والهجرية كبيسة، أو 11 يوماً إذا كانتا بسيطتين، أو 12 يوماً إذا كانت الميلادية كبيسة والهجرية بسيطة .. وهذا يجعل الأشهر الهجرية تتحرك عبر الفصول مع مرور الزمن.