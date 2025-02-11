شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي يكشف توقعات الأمطار حتى يوم الجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالله العصيمي، مختصر توقعات الأمطار حتى يوم الجمعة.

وقال عبدالله العصيمي: “مساء اليوم الثلاثاء أجزاء من القصيم وشمال الرياض والشرقية.. صباح الأربعاء الكويت والشمالية الشرقية، مساء الأربعاء عفيف والدوادمي والوشم وسدير وشرق المرتفعات”.

وأضاف: “صباح الخميس مدينة الرياض وأجزاء من المحافظات الجنوبية.. مساء الخميس وصباح الجمعة عفيف والدوادمي والوشم والرياض واجزاء من سدير”.



